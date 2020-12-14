نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف والأعلى للإعلام يطلقان مبادرة "استراتيجية بناء الوعى 2021" في المقال التالي
ومن بين الموضوعات المقترحة التي سيتم طرحها:
- الشائعات وحروب الجيل الرابع
- بناء شخصية الأوطان
- الأديان والأوطان
- المكون الثقافي في المناهج التعليمية
- شهيد الحق وقتيل الباطن
- التعليم وتشكيل الهوية الوطنية
- الوطنيون والإجراء
- المتجرأون على الفتوى
- القيم الدينية والقيم الإنسانية
- الاجتهاد الجماعي في القضايا الكبرى
- الجمعيات الدينية ودور الحضانات المرخصة
- التطرف الالكتروني
- الجمعيات الدينية واختراق دور النشر
- المرأة في الحضارة الإنسانية
- اللغة العربية "المأمول والتحديات"
- أثر التحولات الاقتصادية على منظومة القيم
- دعم النتج الوطني مطلب شرعي
- حق العامل وحق العمل "العلاقة بين الأجر والعمل"
- الكفاءة والولاء
- مفهوم احترام الكبير
- قيادة الدول بين الهواية والخبرة
وسيتم طرح الاستراتيجية من خلال صالونات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام – الندوات – المحاضرات – الدورات التدريبية – الإصدارات – مراكز التدريب والتثقيف.
ومن المقترحات المطروحة توقيع بروتوكول مع الوزارات المعنية بهذه القضايا.