نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 17 ديسمبر 2020.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا الثلاثاء:

أمطار خفيفة 20% مساءا علي القاهرة الكبرى.

أمطار متوسطه الي غزيرة علي مناطق من (السلوم-مطروح-الإسكندرية-بلطيم-رشيد).

أمطار متوسطة علي مناطق من (دمياط-بورسعيد)

امطار خفيفة الي متوسطة علي بعض المناطق من (كفر الشيخ-البحيره-الدقهلية-الغربية-الشرقية-المنوفيه-طابا-نويبع)

نشاط رياج ورمال مشارة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرفية ومدن القناة وجنوب البلاد مما يؤدي الي أنخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة علي البحر المتوسط.

يوم الأربعاء المقبل:

أمطار متوسطة الي غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية( دمياط بورسعيد - العريش - رفح).

أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة ( الأسكندرية - مطروح - السلوم-كفر الشيخ-البحيره-الدقهلية-الغربية-الشرقية-المنوفيه-طابا-نويبع-السويس-راس سدر-كاترين-نخل)

أمطار متوسطة علي بعض المناطق من القاهرة الكبري.

أمطار خفيفة علي بعض المناطق من شمال الصعيد (الفيوم-بني-سويف-المنيا)

نشاط الرياح علي بعض المناطق من السواحل الشمالية.

يوم الخميس المقبل:

أمطار خفيفة الي متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية (دمياط-بورسعيد-العريش-رفح)

أمطار خفيفة علي بعض من المناطق السواحل الشمالية الشرقية (مطروح-الإسكندرية-بلطيم-رشيد).

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

