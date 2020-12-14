نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصيادلة: إلغاء استثمار شركة ابن سينا فارما في تطبيق علاجي تك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت النقابة العامة للصيادلة، عن الغاء استثمار شركة ابن سينا فارما فى تطبيق علاجى تك لبيع الادوية عن طريق الانترنت.

وأرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطابات الاثنين الموافق 23نوفمبر لكلًا من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندسك حسام الجمل رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمطالبتهم باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات ضد التطبيق الذى قامت شركة ابن سينا فارما لتجارة وتوزيع الأدوية بالاستحواذ عليه لبيع الأدوية من خلاله.

كما قامت النقابة بتقديم بلاغ فى جهاز حماية المستهلك قسم مكافحة جرائم الانترنت، ضد تطبيق شركة ابن سينا وحمل رقم 2059007.