شباب الصحفيين: تنسيق بين بهي الدين حسن وليلي سويف لضرب ملف حقوق الإنسان بمصر

وأكدت الجبهة علي ان أول دفعة من التمويلات حصل عليها الهارب خارج البلاد المدعو بهي الدين حسن مدير مركز يسمي القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.. وان الهدف كالعادة الاستمرار في الهجوم على الدولة المصرية وتصدير صوره غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد والضرب في ملف حقوق الإنسان ونشر الأكاذيب وإطلاق الشائعات وبث الفتن..وهناك كشوفات جديده تم الاعداد لها لتمويل 7دكاكين أخري على نفس نهج بهي الدين حسن.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: ان الإرهابي بهي الدين حسن تلقي 500الف دولار من خلال الوسيط في الصفقة المشبوهة هشام مرسي زوج ابنة شيخ الفتنة يوسف القرضاوي الهارب إلي قطر وهو المسئول الأول عن عمليات التمويل القذرة لقيادات الإخوان من أصحاب دكاكين حقوق الإنسان.

واضاف طوالة: ان الهارب بهي الدين حسن محكوم عليه بالسجن 15سنة في نشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج والأضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للدولة وإثارة سخط المواطنين ضد السلطات العامة ونظام الحكم القائم في البلاد وذلك بقصد الإخلال بالنظام والأمن العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وعرقلة احدي السلطات العامة من ممارسة عملها.

. أوضح طوالة ان العميل الخائن بهي الدين حسن اعتاد منذ هروبة في عام 2014 على إطلاق الشائعات وبث الأكاذيب ونشر الفتن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتنفيذ أجندات لدول كارهة لتقدم مصر ونهضتها ويعد خط الدفاع الأول عن جماعة الإخوان الإرهابىة.