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ننشر النتيجة النهائية للمرحلة الثانية في جولة الاعادة بانتخابات النواب (مستندات)

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أحمد جودة - القاهرة - اصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم قرار رقم 90 لسنة 2020 بشأن إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية في جولة الاعادة الخاصة بانتخابات مجلس النواب التي احريت ايام السبت والاحد والاثنين الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر من الشهر الجلري بالخارج ويومي الاثنين والثلاثاء 7 و8 ديسمبر الجلري داخل جمهورية مصر العربية. 

وجاء نصه كالاتي:

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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