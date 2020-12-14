أسباب عطل يوتيوب وچي ميل وتوقف الخدمة في دول العالم

أثار عطل موقعي يوتيوب وجيميل جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توقف الخدمة بشكل مُفاجيء في منتصف اليوم، وعدم تمكن المستخدمين حول العالم من الولوج إلى الموقع أو تصفحه.
عطل يوتيوب وجيميل
وضرب عطل عالمي موقعي يوتيوب وجيميل وأُرسلت العديد من شكاوي المستخدمين حول العالم لإدارة الموقع، خاصةً وأن العطل حدث أيضا لموقعي "فيس بوك" و"ماسنجر".
أسباب عطل يوتيوب وجيميل
أرجعت الشركة أسباب توقف خدمة يوتيوب وجيميل إلى عُطل فني ضرب المواقع ما أدى إلى توقفهما لدى جميع المُستخدمين، حول العالم وذلك منذ منتصف النهار.
وأكد موقع متخصص في الأخبار التقنية، أن 54% ممن واجهوا مشاكل في "يوتيوب" لم يتمكنوا من تصفح الموقع، و42% منهم لم يتمكنوا من مشاهدة مقاطع الفيديو، وفشل 2% في الولوج إلى حساباتهم.
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وأوضح الموقع، أن 75% من مُستخدمي "جي ميل"، لم يستطيعوا الدخول إلى البريد، فيما فشل 15% من الوصول إلى الموقع، وقال 8% إنهم لا يتلقون الرسائل.
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