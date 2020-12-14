الأهلي يتدرب اليوم استعدادا لمباراته أمام غزل المحلة

ينتظم النادي الأهلي اليوم في التدريبات استعداداُ لمباراته القادمه أمام فريق غزل المحلة في الدوري الممتاز يوم الجمعه الجاري الساعة 7 ونصف حيث لم يحدد بعد الملعب الذي سيستضيف المباراه ومن المرجح أن يستضيف استاد غزل المحلة المباراه.

ومن المقرر بعد انتهاء المباراة يطير الفريق الي نيجيريا لأفتتاح أولي مباراته في المشوار الإفريقي يوم 23 ديسمبر الجاري.

اقرأ ايضا: منتخب مصر مهدد بالاستبعاد عن بطولة شمال أفريقيا



والجدير بالذكر أن انتصر المارد الأحمر علي فريق مصر المقاصة في أولى مواجهاته في بطولة الدوري الممتاز وانتهت المباراه بنتيجة 3/1 وأحرز الأهداف للاهلي باك شمال الفريق من ركلة جزاء تسبب فيها محمود كهربا والهدف الثاني احرزه "الفولت العالي" محمود كهربا وانتهت المباراه حيث أحرز عمرو السوليه لاعب خط وسط النادي الأهلي الهدف الثالث لصالح القلعه الحمراء.

