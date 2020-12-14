عروض أورنج ديسمبر 2020 على موبايل OPPO

أعلن أورنج عن عروض شهر ديسمبر 2020 على موبايل OPPO حيث يواصل الكثير بحثهم عن عروض الموبايلات والخدمات التى توفرها أورنج على أحدث الماركات.

عروض أورنج

ونشرت أورنج عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، "أورنج ديلز معاك طول شهر ديسمبر

خصومات غير مسبوقة من أورنچدتصل حتى 500 جنيه لمًا تشترى بعض من اجهزة OPPO ".

وأضافت إمكانية التقسيط حتى 36 شهر، ويمكن معرفة مزيد من التفاصيل من هنـــــــــــــا

https://bit.ly/3crPbA1

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ويجدر الإشارة إلى أن تحيا مصر يتابع باستمرار عروض أورنج على أحدث الموبايلات بمختلف الأنواع والماركات حيث أن الكثير من الشباب لديهم رغبة اقتناء الهواتف الذكية الحديثة.

