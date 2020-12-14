تحيا مصر ينشر أسماء الناجحين في مسابقة "الأجر مقابل العمل" بالأوقاف الدفعة الثامنة

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الناجحين في مسابقة الأوقاف نظام الأجر مقابل عمل المجموعة الثامنة للتعاقد. وجاءت أسماء الناجحين على النحو التالي : وظيفة أخصائي نظم ومعلومات

لمياء أحمد إبراهيم محمود

أسوان وظيفة مهندس مدني

مروة كمال إبراهيم

الفيوم إبراهيم أحمد إسماعيل محمد

سوهاج آية مصطفى محمد صالح الأنصاري

البحيرة رحاب محمد محمد حسن باب الله

البحيرة

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الدقهلية محمد محمد عبد الحكيم السيد الديبالدقهلية إيمان محمد حسني عبد المجيد

الشرقية هبه حسين صادق محمد

سوهاج الزهراء كرم رزق أبو زيد

المنوفية غادة السيد خضيري سرور

سوهاج فاطمة عطا محمد محمد

قنا وظيفة مهندس اتصالات

سارة عبد الحكيم حمدي

الشرقية وظيفة سائق

عصام السيد عطية محمد شاهين

الإسماعيلية

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