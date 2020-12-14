النائب محمد الدابي: تأسيس الدولة مليون مشروع متناهي الصغر خطوة غير مسبوقة للتصدي للبطالة

قال النائب محمد سعيد الدابي عضو مجلس الشيوخ، إن العمل على تأسيس مليون مشروع متناهي الصغر يكشف عن توجيهات حاسمة من جانب الرئيس السيسي لجميع الوزراء بالقضاء تماما على مشكلة البطالة وتوفير مشاريع ومصادر رزق متنوعة لجميع الشباب.

وأشاد الدبي في بيان صحفي، بتصريحات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والتي أكدت فيها، أن الوزارة تطمح لتأسيس مليون مشروع متناهى الصغر للعمالة غير المنتظمة، قائلة: إن الدولة تقوم بنهضة اقتصادية غير مسبوقة.

وأكد أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعبر توجيهات حاسمة من الرئيس السيسي، وخطة الدولة ودعم البنك المركزي استطاعت أن توفر مئات الآلاف من فرص العمل الحقيقية والمنتجة خلال السنوات الأخيرة وأن تكون رافداً هاما من راوافد الاقتصاد الوطني.

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