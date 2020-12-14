للرجال أحجام وللأحداث مقادير .. الروائي بهاء عبدالمجيد يتصدر جوجل بعد وفاته

يتصدر الكاتب والروائي الدكتور بهاء عبد المجيد، محرك البحث جوجل بعد وفاته أمس متأثرا بفيروس كورونا المستجد.

من هو الكاتب والروائي بهاء عبدالمجيد:



بهاء عبدالمجيد هو أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة عين شمس، ورحل "بهاء عبد المجيد" أمس، بعد معاناته مع فيروس كورونا المستجد.



ومن أبرز مقاطع الرواية: "مَدْرَسَتُنَا واسعة، تتوسَّطُها شجرةٌ كبيرةٌ، كُنَّا ندورُ حولَها، وتُشْبِهُ الشَّجَرة المُحَرَّمَة، وأحيانًا الشَّجَرة المَلْعُونة بفروعها الطويلة الممتدة المتعرِّجة، أحيانًا أنظرُ إليها، وأتخيلُها بشرًا يتعذبون أو أطفالًا يتعلَّقون بفروعها المتدلِّية".