المستشار محمود فوزى ينعى والد المحرر البرلمانى حمادة بكر

تقدم الأمين العام لمجلس النواب، المستشار محمود فوزى، بأحر التعازى وصادق المواساة فى وفاة والد الزميل الصحفى، حمادة محمد بكر، المحرر البرلمانى بجريدة الوفد، والذى وافته المنية اليوم.
وقال الأمين العام لمجلس النواب، نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وينعي موقع تحيا مصر ببالغ الحزن والأسى، وفاة والد الزميل الصحفى حمادة محمد بكر، سألين المولى أن يتغمده بواسع رحمته.
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