النائب يوسف الشاذلى: هناك آمال كبيرة معلقة على البرلمان الجديد.. وسيكون داعم بقوة للتطور الاقتصادي والتنموي

قال النائب يوسف الشاذلي، وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، إن هناك آمالا كبيرة معلقة على مجلس النواب الجديد، والذي انتهت انتخاباته مؤخرا، مشيرا إلى إن هناك تحديات سياسية وتشريعية واقتصادية جسام تجاه الوطن، والمأمول والمنتظر فعلا أن يكون البرلمان الجديد على قدر المسؤولية، مشيرا إلى أن هناك تغييرا كبير في أعضاء مجلس النواب الذين اختارهم الشارع المصري لتصدر هذه المرحلة الحساسة من عمر البلاد، مشددا على أن الانتخابات التي جرت في أجواء دقيقة من تفشي فيروس كورونا، كانت ولا تزال الأكثر نزاهة وشفافية وتحت إشراف قضائي كامل.

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وأكد عضو مجلس النواب أن البرلمان الجديد سيكون داعم لكل ما هو في صالح الوطن والمواطن، وسيواصل جهود مجلس النواب الحالى، وسيكون له دور قوى فى دعم الإصلاح الاقتصادى ومساندة الدولة في كل الملفات، موضحا أن مصر تشهد ثورة تشريعية وانطلاقة اقتصادية وتنموية غير مسبوقة، والبرلمان مساند قوي وداعم أكيد لهذه التطورات، كما أن مجلس الشيوخ الذي انتخب مؤخرا ووفق الدستور واللائحة الداخلية له فإن أمامه أيضا مسؤولية جسيمة، وعليه فغرفتي البرلمان يساند بعضهما البعض، وتحت ظل قيادة الرئيس السيسي لمواصلة التنمية في كافة ربوع البلاد وقهر الصعاب.