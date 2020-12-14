الوطني للاستشارات البرلمانية: برلمان 2015 استخدم 40% من الأدوات الرقابية.. ودور الانعقاد الرابع الأعلى فى استخدام الادوات الرقابية

صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أنه وبالنظر الى التقرير البرلماني الصادر من الامانة العامة بشأن الإنجازات الرقابية لمجلس النواب 2015، نجد أن النواب قد استخدموا 5 ادوات رقابية فقط من أصل 12 ادارة رقابية، بواقع 40% من الادوات الرقابية المحددة بالدستور واللائحة.

فقط استخدموا الأسئلة وطلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة والبيانات العاجلة وطلبات المناقشة العامة، فى حين لم يتم استخدام باقى الأدوات وهي الاستجواب وطرح الثقة، لجان الاستطلاع والمواجهة، تقصي الحقائق، سحب الثقة من نواب رئيس مجلس الوزراء، سحب الثقة من الوزراء أو نواب الوزراء، مسئولية رئيس مجلس الوزراء، اتهام الوزراء(المسئولية الجنائية).

كما لم يتم مناقشة أي استجواب على الاطلاق طوال الفصل التشريعي كاملا.

وأكمل محسن، أن دور الانعقاد الرابع كان أكثر الأدوار استخداما للأدوات الرقابية بواقع 32.7% ، يليه الدور الخامس والسادس بواقع 30.6%، ثم دور الانعقاد الثاني بواقع 26.1%.

وأضاف محسن، أن دوري الانعقاد الاول والثاني لم يستخدم النواب اداة "البيان العاجل" على الاطلاق.

حيث أن اجمالى البيانات العاجلة على مدار الفصل التشريعي كاملا هو1278 بيان، واجمالى طلبات الإحاطة 6008 طلب، واجمالى الاسئلة 4133 سؤال، واجمالى الاقتراحات برغبة 3188 اقتراح، واجمالى طلبات المناقشة العامة 200 طلب.

وأردف مدير المركز الوطني، أنه باستقراء الادوات الرقابية لكل دور انعقاد على حدي... نجد أن دور الانعقاد الاول قد استخدم النواب الاسئلة الرقابية بواقع 11.4% من اجمالي عدد الاسئلة التى طرحت خلال الفصل التشريعي كاملا، يليه اداة "طلب الاحاطة" بواقع 5.8%، ثم اداة "طلبات المناقشة العامة" بواقع 4%، ويأتى فى المرتبة الاخيرة اداة "الاقتراحات برغبة"، بواقع 3.7%.

أما بدور الانعقاد الثاني، فنجد أن أداة "الاسئلة" ايضا قد احتلت المرتبة الاولى بواقع 24.8% من اجمالي عدد الاسئلة التى طرحت على مدار الفصل التشريعي، يليه طلبات الاحاطة بواقع 22.5%، ثم الاقتراحات برغبة بواقع 19.9%، وأخيرا طلبات المناقشة العامة بواقع 13% .

أما دور الانعقاد الثالث، فمازالت أداة "الاسئلة" محتلة المرتبة الاولى ايضا بواقع 26.4%، يليه الاقتراح برغبة بواقع 26.3%، ثم البيانات العاجلة بواقع 23.7%، ثم طلبات الاحاطة بواقع 12.9%، واخيرا المناقشة العامة بواقع 10%.

ودور الانعقاد الرابع، نجد تصدر طلبات الاحاطة واستخدامها كأكثر اداة رقابية بهذا الدور بواقع 28.3%، يليه "البيانات العاجلة" بواقع 27.2%، ثم المناقشة العامة بواقع 27%، والاقتراحات برغبة بواقع 24.9%، واخيرا الاسئلة بواقع 21.8%.

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أما دورى الانعقاد الخامس والسادس، نجد تصدر "المناقشة العامة" كأكثر الادوات استخداما بواقع 64% من اجمالى الادوات الرقابية، يليه طلبات الاحاطة بواقع 30.9%، ثم الاقتراحات برغبة بواقع 25.2%، يليه الاسئلة بواقع 15.6%، واخيرا البيانات العاجلة بواقع 12.2%