بالرابط .. تحيا مصر ينشر خطوات الحصول على نتيجة القبول في كلية الشرطة

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، نتيجة الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة 2020 اليوم الإثنين، وقامت أكاديمية الشرطة بعمل اتصالاتها بالطلبة الذين تم قبولهم واجتازوا الاختبارات بنجاح.

كما شدد وزير الداخلية على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر، ولإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن بما يساهم في تحقيق تطلعات وطموحات الجهاز الأمني، والانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم.

نتيجة القبول في كلية الشرطة



تقدم الآلاف من الطُلاب منذ فتح باب الالتحاق بكلية الشرطة، حيث اجتازوا مراحل الاختبارات، ووصلوا إلى مرحلة كشف الهيئة الذي يضم كبار قادة كلية الشرطة لاختيار أفضل العناصر، إذ حرص وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على ترأس لجنة كشف الهيئة بنفسه.

رابط نتيجة القبول في كلية الشرطة



طريقة الحصول على نتيجة القبول بكلية الشرطة:



يمكن لأي طالب الحصول على نتيجة القبول بكلية الشرطة فور إعلانها من خلال الدخول على هذا الرابط

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