عمرو درويش يزور الكنيسة الإنجيلية بمدينة بنها

قام النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بزيارة الكنيسة الإنجيلية بمدينة بنها، وكان فى استقباله القس إميل أنور صليب، رئيس راعي الإنجيلية، وفي وجود لفيف من أبناء ورموز الكنيسة.
وتأتى الزيارة فى إطار مناقشة العديد من الملفات التى تهم المواطنين، والتشاور حول خلق آلية للعمل المشترك، لتصبح نواةً لتعاون مثمر، بالإضافة للتأكيد على وحدة الصف وأننا نسيج واحد نعمل جميعًا لخدمة مجتمعنا.
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وفي النهاية، أعرب القس إميل أنور صليب، رئيس راعي الإنجيلية ببنها، عن سعادته بتلك الزيارة التى تأتى بعد انتهاء ماراثون الانتخابات، مثمنًا تلك الخطوة من النائب عمرو درويش، كما أكد على تقديم كافة سبل التعاون والعمل مع النائب لخدمة المواطنين.
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