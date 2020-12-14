قررت لجنة المسابقات الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الأهلي مع غزل المحلة بالأسبوع الثاني من بطولة الدوري الممتاز، المقرر لها في السابعة والنصف من مساء الجمعة 18 ديسمبر الجاري، بملعب السلام.
وأوضحت اللجنة، أنه حتى الآن لم تصل الموافقة الأمنية على ملعب غزل المحلة، ونظرا لإنتهاء المهلة المحددة للحصول عليها، وبعد موافقة الناديين تقرر تبديل مباراتي الفريقين، لتكون مباراة الدور الأول على ملعب الأهلي، ومباراة الدور الثاني على ملعب غزل المحلة.
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وأشارت اللجنة، إلى أن الناديين وافقا على أن تكون مباراة الدور الأول على ملعب طلائع الجيش، ومباراة الدور الثاني على ملعب الزمالك.
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وقررت اللجنة أيضا، إقامة مباريات نادي أسوان مع أندية طلائع الجيش بالأسبوع الثاني، والجونة بالأسبوع الرابع، والإسماعيلي بالأسبوع الخامس وغزل المحلة بالأسبوع السابع، بملعب بتروسبورت بدلا من ملعب السكة الحديد.
والجدير بالذكر ان النادي الأهلي انتصر في أولي مبارياته في الدوري علي فريق مصرالمقاصة بنتيجة3/1 حيث انتصر ايضاً الفارس الأبيض علي المقاولون العرب بنتيجة 2/1 مما يشكل دافع للفريق بعد خسارة بطولتين متتاليتين الأولي بطولة افريقيا والتي فاز بها المارد الأحمر والبطوله الثانيه كأس مصر حيث خرج في نصف النهائي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يواجه فريق غزل المحلة علي استاد السلام..والزمالك وطلائع الجيش علي استاد السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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