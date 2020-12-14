الأهلي يواجه فريق غزل المحلة علي استاد السلام..والزمالك وطلائع الجيش علي استاد السويس

قررت لجنة المسابقات الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الأهلي مع غزل المحلة بالأسبوع الثاني من بطولة الدوري الممتاز، المقرر لها في السابعة والنصف من مساء الجمعة 18 ديسمبر الجاري، بملعب السلام.

وأوضحت اللجنة، أنه حتى الآن لم تصل الموافقة الأمنية على ملعب غزل المحلة، ونظرا لإنتهاء المهلة المحددة للحصول عليها، وبعد موافقة الناديين تقرر تبديل مباراتي الفريقين، لتكون مباراة الدور الأول على ملعب الأهلي، ومباراة الدور الثاني على ملعب غزل المحلة.

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