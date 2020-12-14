تحيا مصر ينتشر نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ، النتيجة النهائية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتى تتضمن فوز 100 مرشحا بمقاعد النظام الفردى بهذه الجولة.



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