رسميا .. فيريرا يتولى تولى تدريب يوافيتشا البرتغالي

تولى المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك، تدريب فريق يوافيتشا البرتغالي وذلك بعقد يمتد حتى عام 2022.

وجوسفالدو فيريرا كان من الأسماء المرشحة بقوة لتولي تدريب الزمالك في الفترة الماضية، بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون إلى نادي التعاون السعودي.

وكان البرتغالي قاب قوسين أو أدنى من تولي تدريب الزمالك قبل قدوم جايمي باتشيكو، إلا أنه اعتذر بحجة عدم توفر مساعديه بسبب مشاكل الطيران في بلادهم بسبب ظروف فيروس كورونا.

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