تولى المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك، تدريب فريق يوافيتشا البرتغالي وذلك بعقد يمتد حتى عام 2022.
اقرأ أيضا: الأهلي يواجه فريق غزل المحلة علي استاد السلام..والزمالك وطلائع الجيش علي استاد السويس
وجوسفالدو فيريرا كان من الأسماء المرشحة بقوة لتولي تدريب الزمالك في الفترة الماضية، بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون إلى نادي التعاون السعودي.
وكان البرتغالي قاب قوسين أو أدنى من تولي تدريب الزمالك قبل قدوم جايمي باتشيكو، إلا أنه اعتذر بحجة عدم توفر مساعديه بسبب مشاكل الطيران في بلادهم بسبب ظروف فيروس كورونا.
اقرأ أيضا: إصابة مدرب منتخب الشباب و17 لاعب بفيروس كورونا .. وإلغاء المباراة
ويعد فيريرا من أساطير التدريب في نادي الزمالك بعدما تولى تدريب الزمالك في 2015، وحصد معهم ثنائية الدوري والكأس، بعدما ظل الزمالك أكثر من 10 سنوات صائما عن بطولة الدوري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا .. فيريرا يتولى تولى تدريب يوافيتشا البرتغالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.