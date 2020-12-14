فيديوجراف..نحو 15 ألف أداة رقابية لبرلمان 2015

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، إجمالي التشريعات التى صدرت عن المجلس طوال الفصل التشريعي الذي انطلق أعماله في يناير 2016، ويعقد أخر جلساته غدا الثلاثاء 15ديسمبر 2020، والتى تضمنت نظر المجلس ومناقشة (342) قرار بقانون خلال أول 15 يوم من انعقاده، كما أعلنت أيضا إجمالي الأدوات الرقابية التى تم استخدمها من الأعضاء علي مدار الفصل التشريعي والتى تقدر بنحو 15 ألف أداة رقابية . الجهود التى بذلها البرلمان الحالي تضمنت جهود رقابية بنحو 15 ألف أداة رقابية علي مدار الخمس سنوات، حيث 14 ألف 807 أداة رقابية، تضمنت مناقشة 1278 بيان عاجل، ومناقشة 6008 طلب إحاطة، ومناقشة 4133 سؤال للحكومة، ومناقشة 3188 اقتراح برغبة، مناقشة 200 طلب مناقشة عامة، كما تضمنت الجهود التشريعية، ونظر ومناقشة 342 قرار بقانون، إقرار891 مشروع قانون بـ10556 مادة، إقرار 308 أتفاقية دولية.

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