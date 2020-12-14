أمير مرتضى: عيب أوي تعرضوا برامجكم الانتخابية دلوقتي .. ادعموا الإدارة الشرعية في أزمتها

أعرب أمير مرتضى منصور المشرف السابق على كرة القدم بنادي الزمالك عن غضبه من الأشخاص الذين أعلنوا عن خوضهم لانتخابات نادي الزمالك، وعن عرض برامجهم الانتخابية في الوقت الحالي.

ويرى أميرمرتضى أن ما يحدث غير مقبول ولا يليق، ومن المفترض عدم الحديث عن الانتخابات الآن، خاصةً وأن مازال هناك عام يفصلنا عن الانتخابات المقبلة.

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قال أمير ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب فيها: "الناس اللي ابتدت تتكلم من دلوقتي على الانتخابات وموسم توزيع التورتة .. احب افكركم بس فاضل سنة عالانتخابات لما يجي وقتها ابقى اتكلم واعرض برنامجك الانتخابي براحتك لكن دلوقتي عيب اوي .. امامكم ٣ اختيارات ١- يا تدعموا الفريق ٢- يا تدعموا الادارة المنتخبة الشرعية في ازمتها ٣- يا تسكتوا". قال أمير ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب فيها: "الناس اللي ابتدت تتكلم من دلوقتي على الانتخابات وموسم توزيع التورتة .. احب افكركم بس فاضل سنة عالانتخابات لما يجي وقتها ابقى اتكلم واعرض برنامجك الانتخابي براحتك لكن دلوقتي عيب اوي .. امامكم ٣ اختيارات ١- يا تدعموا الفريق ٢- يا تدعموا الادارة المنتخبة الشرعية في ازمتها ٣- يا تسكتوا". اقرأ أيضا: الأهلي يطير إلى نيجيريا عقب انتهاء مباراته أمام غزل المحلة لبدء مشواره الإفريقي



يذكر أن كل من أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، ومدحت العدل الكاتب والسيناريست قد أعلنا ترشحمها لانتخابات نادي الزمالك المقبلة.