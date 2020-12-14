الأزهر يمنح مبلغ 20 ألف جنيه وتابلت لطالبا بالثانوية بالمنصورة فقد ذراعيه في حادث قطار

أعلن الشيخ احمد السيد الجنيدي، رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية، صرف مبلغ 20 ألف جنيه من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، للطالب على محمد على بالشهاة الثانوية بالمنصورة، الذى فقد ذراعيه فى حادث قطار.
قال الجنيدي، إن هناك تعاون وتنسيق بين محافظة الدقهلية والمنطقة الأزهرية، ويتابع المحافظ باستمرار ومبادرته الإنسانية بزيارة الطالب بالمستشفى والتوجيه بعمل راتب شهرى له وتوفير أطراف صناعية له.
وأضاف رئيس المنطقة الأزهرية، أنه تم تجهيز تاب عليه جميع المواد الدراسية للصف الثالث الثانوي الأزهري، وإهداؤه للطالب.
ووجه الدكتور السيد الجنيدي الشكر والتقدير، للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قائلا:" إنه منذ اللحظة الأولى للحادث وقف بدوره الإنساني قبل دوره الإداري حول هذا الحدث الجلل وهذا ليس بجديد عليه".
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كان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تابع حالة الطالب الذي سقط من القطار وفقد ذراعيه فقد زراعيه، واطمأن على حالته الصحية وظروف وأحوال أسرته.
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