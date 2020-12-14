النائبة دينا هلالي تلتقي رئيس جامعة الاسكندرية وتعرض مشكلات الطلاب وملف تطوير الجامعة

ألتقت النائبة دينا هلالى، عضو مجلس الشيوخ، برئيس جامعة الاسكندرية، الدكتور عبد العزيز قنصوة، بمناسبة تنصيبه رئيسا للجامعة، مؤكده أن اللقاء شهد مناقشات حول ماتشهده الجامعة من تطورات خلال الفترة القادمة، للنهوض بها وبأبنائها طلاب وطالبات جامعة الإسكندرية، مشيرة الى إنها عرضت بعض مشكلات الطلاب وكيفية العمل علي إيجاد الحلول لها خاصة أن جامعة الإسكندرية مثالا يحتذي به بين الجامعات كافة.

وقالت النائبة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ فى تصريحات لـ تحيا مصر، إن الأهتمام بملف التعليم بمختلف مراحلة هو الضمانة الحقيقية، لنجاح وتقدم أى دولة خاصة فى مصر، بعد ما شهدنا على مدار عقود ماضية الخلل التعليمي فى البلاد حتى جاء الرئيس عبد الفتح السيسي والحكمة بنظام تعليم جديد ضمن المجالات، التى تهتم بها القيادة السياسية كاركيزة أساسية للنهوض بمصر وما يليق بابنائنا مشيرة إلى أن اللقاء جاء أيضا لتهنئة رئيس الجامعة على توليه المنصب وبحث سبل التعاون للنوض بجامعة الاسكندرية.