عاجل .. تحيا مصر يكشف حقيقة إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه

تداولت أخبار تفيد بإصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين اليوم الإثنين، قرار بإعفاء المستشار تركي آل الشيخ من منصبه كرئيس لهيئة الترفيه، وعددا من المسئولين الكبار، بعد تورطهم في شبهة فساد مالي.
وذكرت أخبار متداولة بأن المملكة السعودية أوقفت تركي بالإضافة إلى عدد من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى، بعد تورطهم في عملية فساد كبيرة، تضمنت استغلال نفوذ وتلقي رشاوي.
وكشف موقع تحيا مصر أنه لا صحة لما تم تداوله من أخبار بشأن إيقاف تركي آل الشيخ، وأنه لم يصدر أي قرار رسمي من خادم الحرمين الشريفين يفيد بتحويل تركي للتحقيق.
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