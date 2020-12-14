فيديوجراف .. المبادرات الرئاسية مظلة الدولة لحماية صحة المصريين

جدة - نرمين السيد - حيث تم فحص 625 ألف مواطن بمبادرة الأمراض المزمنة فى محافظة كفر الشيخ، كما تم الكشف فى ذات المحافظة على 77 ألف رضيع ضمن مبادرة السمعيات، وفحص 462 ألف سيدة بمبادرة الكشف عن سرطان الثدى.

وفى محافظة البحيرة، تم توقيع الكشف الطبى على 1281 مريضا فى 12 تخصصا طبيا مختلفا، كما تم إجراء 279 تحليل دم وطفيليات و6 آشعة سينية.

وفى محافظة بنى سويف، تم فحص 1106 مرضى، فى 8 عيادات فى تخصصات طبية مختلفة، وإصدار 7 قرارات علاج على نفقة الدولة.

وفى محافظة الغربية، تم الكشف على أكثر من 500 مواطن من جميع الفئات مؤخرا، وإطلاق قوافل طبية علاجية شاملة بالقرى الأشد احتياجا.

وفى محافظة أسيوط، تم الدفع بعدد من القوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم إجراء الفحص الطبى لآلاف المرضى بالقرى.

وفى محافظة الوادى الجديد، تم الكشف على 108 آلاف شخص ضمن مبادرة 100 مليون صحة.