مصر تدين استهداف ناقلة نفط بميناء جدة السعودى

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم الإثنين، جددت مصر تأكيدها على استنكارها التام ورفضها لأية أعمال إرهابية تخريبية تستهدف المياه الإقليمية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية، لما تُمثله من تهديد لأمن واستقرار المملكة وأمن وحرية الملاحة والتجارة الدولية.

كما أكدت مصر مُجددًا على موقفها الثابت المُتمثل فى دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وسيادتها وصون أمنها واستقرارها، وفى مساعيها الرامية لمواجهة جميع صور الإرهاب وداعميه.