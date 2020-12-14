أخبار مصرية

مصر تدين استهداف ناقلة نفط بميناء جدة السعودى

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فهمى غالى 2020-12-14 17:23 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم الإثنين، جددت مصر تأكيدها على استنكارها التام ورفضها لأية أعمال إرهابية تخريبية تستهدف المياه الإقليمية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية، لما تُمثله من تهديد لأمن واستقرار المملكة وأمن وحرية الملاحة والتجارة الدولية.

كما أكدت مصر مُجددًا على موقفها الثابت المُتمثل فى دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وسيادتها وصون أمنها واستقرارها، وفى مساعيها الرامية لمواجهة جميع صور الإرهاب وداعميه.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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