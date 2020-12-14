عاجل.. السيسى يوجه بإنشاء 3300 وحدة سكنية بمنطقة محور الفريق عرابى

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، والعميد عبدالعزيز الفقى رئيس فرع تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود الهيئة الهندسية فى عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية".

ووجه الرئيس، بالبدء الفورى فى بناء 3300 وحدة سكنية جديدة إضافية فى إطار المشروع القومى "سكن لكل المصريين" وامتدادا لسلسلة التجمعات السكنية "أهالينا"، وذلك فى منطقة محور الفريق عرابى.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد اطلاع الرئيس، على مخطط إنشاء المحطة الدولية للحافلات بمساحة 300 فدان، والتى ستمثل مركزا متكاملا وحديثا لوسائل النقل بمختلف أنواعها، وستضم مراكز تجارية ومنطقة خدمات متكاملة، ومحطات تزويد الوقود، ومبانى إدارية ومنشآت ترفيهية، وهى المحطة التى سيتم ربطها بمطار القاهرة الدولى، وتقع بجانبه مباشرة عند تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائرى، الأمر الذى سيوفر سهولة حركة انتقال المواطنين والمسافرين من وإلى جميع أنحاء محافظات ومدن الجمهورية عبر تلك المحطة.

وفى ذات السياق، تم استعراض ما تم من تطوير للمدخل الشرقى للقاهرة على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى ومنطقة جسر السويس، وكذلك طريق القاهرة - السويس الصحراوى والربط مع المجتمعات العمرانية المحيطة، إلى جانب مجموعة الطرق وسلسلة الكبارى المتكاملة على محاور منطقة شرق القاهرة.

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية الجارية فى عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خصوصا مركز مصر الثقافى الإسلامى، ومسجد مصر، وساحة الشعب، والنصب التذكارى، فضلا عن استعراض جهود ربط محاور وطرق العاصمة الإدارية الجديدة بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى، والموقف التنفيذى للمحطة المركزية للحافلات داخل نطاق العاصمة.

وتناول الاجتماع كذلك الموقف الإنشائى والتنفيذى لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، بما فيها مستشفى الجلالة التعليمى والنصب التذكارى، بالإضافة إلى استعراض سير العمل بعدد من الجامعات الأهلية الجديدة على مستوى الجمهورية.