نتيجة انتخابات مجلس النواب.. الدقهلية والشرقية الأعلى فى عدد مقاعد الإعادة بـ 21 مقعد

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أمس الاثنين النتيجة النهائية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتى تتضمن فوز 100 مرشحا بمقاعد النظام الفردى بهذه الجولة.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن المرشحين الفائزين بالنتيجة النهائية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، موزعين كالتالى فى القاهرة 7 مقاعد وفى بورسعيد مقعد والسويس مقعدين ودمياط 4 مقاعد والدقهلية 21 مقعد والشرقية 21 مقعد والقليوبية مقعد واحد، وكفر الشيخ 10 مقاعد، والغربية 14 مقعد، والمنوفية 11 مقعد والاسماعيلية 5 مقاعد، وشمال سيناء مقعدين، وجنوب سيناء مقعد واحد.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها اتبعت كافة معايير النزاهة والشفافية لضمان إتمام عملية الانتخابات وفقا لنصوص القانون والمعايير الدولية، والتزمت الحياد والتجرد فى عمليات الاقتراع والفرز وحتى نظر التظلمات المقدمة من المرشحين، مشيرة إلى أن الهيئة وقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين وتركت الخيار للناخبين التى وفرت لهم جميع التسهيلات من أجل الإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم تحت قبة برلمان 2020.

وأضافت الهيئة الوطنية أن جميع التقارير الصادرة عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التي تابعت الانتخابات أشادت بدور الهيئة والقرارات التنظيمية للعملية الانتخابية، سواء من إجراءات متبعة فى الاقتراع أو الفرز وسط اشراف قضائي كامل، وعدم رصد أي مخالفات كبيرة من شأنها التأثير على سلامة وسير العملية الانتخابية، أو من الناحية اللوجستية والإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من كورونا.