رامي رضوان يعلن تعافيه من كورونا

أعلن الإعلامي رامي رضوان، شفائه من فيروس كورونا المستجد، بعد إجراء مسحة طبية وتبين أنها سلبية.

وقال رضوان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الرضا والدعاء والعلم مفاتيح الشفاء بإذن الله من أي علل، متابعا: "مش قلتلكم هخلص عليه بس الحقيقه مش جدعنة مني".

ووأردف: "أنا بفضل ربنا صمدت نفسيا وكنت راضي بقضاء الله، إنما الشفاء، بعد فضل ربنا الكبير ويأتي فضل كم الأدعية الحقيقية اللي من القلب اللي وصلتني من حضراتكم، من الأهل والأصدقاء والجمهور العظيم اللي ربنا يبارك لي فيه وفي كل من دعا حتى في السر".

ووجه رضوان الشكر للجميع على مشاعرهم بعد إصابته بفيروس كورونا قائلا" "انا الحمد لله بخير و زي الفل ربنا كرمني من واسع ولكل من سأل ولكل من أكرمني برسائل تشجيع للعودة راجع لحضراتكم بإذن الله يوم الأربعاء في مساء DMC.

وتابع: "يارب اللهم باعد بين الجميع وأي عليل و مكروه وأكتب اللهم الشفاء العاجل لكل مريض و أنعم على كل إنسان بالرضا والصبر في الشدائد".