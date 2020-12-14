عادل عدوي يلقي محاضرة عن "كوفيد 19" فى المؤتمر الدولى لجمعية جراحة العظام.. اليوم

يلقى الدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية، اليوم الاثنين، محاضرة بعنوان " كوفيد ١٩ التحديات والفرص" بحضور دكتور جمال حسنى رئيس جمعية جراحة العظام المصرية ورئيس المؤتمر هذا العام.

ويأتى ذلك ضمن أعمال المؤتمر الدولى الـ ٧٢ لجمعية جراحة العظام المصرية، والتى افتتحت أمس الأحد، وسط إجراءات احترازية مشددة فرضتها جائحة كورونا.

ويحاضر فى هذا المؤتمر عدد كبير من أساتذة جراحة العظام فى مصر والخارج وذلك بالاشتراك مع الجمعية الأوروبية ومجموعة كبيرة من الجمعيات الدولية لجراحة العظام فى العالم.

كما يقام على هامش المؤتمر مجموعة كبيرة من حلقات النقاش وورش العمل، إضافة إلى كورس تدريبى "البورد العربى" التابع لجامعة الدول العربية يحضره من خلال تقنية زووم عدد كبير من أخصائى جراحة العظام بكافة الأقطار العربية الشقيقة، وتعتمد شهادات حضور المؤتمر من المجلس العلمى للجمعية الطبية المصرية.