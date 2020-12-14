مطار القاهرة يعزل راكبا من الجابون بسبب إيجابية تحليل فيروس كورونا

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، راكبا من دولة الجابون مسافرا علي طائرة مصر للطيران المتجهة إلي الجابون، بسبب حمله شهادة تحليل PCR إيجابية الخاصة بفيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات الصحية حياله ونقله إلي أقرب مستشفى عزل من المطار.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات الركاب المسافرين علي متن رحلة مصر للطيران المتجهة إلى الجابون، تلاحظ إيجابية نتيجة شهادة تحليل PCR الخاصة بأحد الركاب المسافرين ويدعي " P. M" وهو جابوني الجنسية، وعلي الفور تدخل أطباء الحجر الصحي بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين، وتم عزل الراكب واستدعاء سيارة إسعاف تحت إشراف مؤمن عادل مصطفى، لنقله إلي أقرب مستشفى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.