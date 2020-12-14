ضبط عبوات أدوية مهربة من السعودية مع راكب في مطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، محاولة تهريب كمية من الأدوية بحوزته راكب مصري لدى إنهاء إجراءات وصوله قادمًا من الممكلة العربية السعودية بالمخالفة لقانون الصيدلة.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة المصرية القادمة من جدة، اشتبه وليد حجاج مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، في راكب مصري حاول الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفي.

وكلف جورج الفونس القمص مدير الحركة المشرف علي الصالة الموسمية، أحمد السيد الباز مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، وعثر على أكثر من 1000 عبوة أدوية متنوعة للاستفادة من فرق الأسعار عبر إعادة بيعها في السوق المصري.

وأمر جهاد الوكيل مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.