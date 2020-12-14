بعد تعافيه من كورونا.. رامي رضوان يعود لتقديم برنامج مساء DMC ..الأربعاء

يعود الإعلامي رامي رضوان لتقديم برنامج مساء dmc على فضائية dmc بعد غد الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءا وذلك بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال الإعلامي رامي رضوان منذ قليل إن نتيجة المسحة التي خضع لها جاءت سلبية وسيعود للتقديم البرنامج يوم الأربعاء ، موجها الشكر لكل من دعمه خلال فترة إصابته بفيروس كورونا.
يشار إلى أن مقدم برنامج "مساء dmc " أعلن إصابته بفيروس كورونا يوم 3 ديسمبر الجاري.
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