مصر تدين استهداف ناقلة نفط في ميناء جدة بالسعودية

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، واقعة استهداف ناقلة نفط بميناء جدة في المملكة العربية السعودية ، وذلك عبر زورق مُفخخ مما أسفر عن إلحاق أضرار بالسفينة.

أعادت مصر التأكيد على استنكارها التام ورفضها لأية أعمال إرهابية تخريبية تستهدف المياه الإقليمية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية، لما تُمثله من تهديد لأمن واستقرار المملكة وأمن وحرية الملاحة والتجارة الدولية.

أكدت مصر مُجددًا على موقفها الثابت المُتمثل في دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وسيادتها وصون أمنها واستقرارها، وفي مساعيها الرامية لمواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه.