بسبب الجرد السنوي.. إغلاق مكتبة الصحفيين لمدة شهر

قررت نقابة الصحفيين غلق المكتبة بالدور الثانى لمدة شهر حتى انتهاء أعمال الجرد السنوي.
وأعلنت نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أنه بمناسبة موعد الجرد السنوي للمكتبة نأمل من الزملاء رواد المكتبه قبول عذرنا في غلق المكتبة.
وأوضحت إدارة النقابة ان عملية الغلق تستمر لمدة شهر تقريبا من يوم الخميس 24 ديسمبر الجاري حتي يوم الأحد 31 يناير من العام القادم.
من جانب اخر لم تعلن النقابة حتى الآن عن موعد فتح باب الاشتراك والتجديد فى مشروع العلاج حتى الآن، والمعتاد فتحه كل عام فى أول ديسمبر.
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