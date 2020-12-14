تنظم سكرتارية الكوميسا (السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى ) جوائز الإعلام بالكوميسا لاختيار أفضل الأعمال الصحفية عن العام (2020). تقديم الاعمال والمشاركة عبر الإنترنت باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية من خلال الموقع الإلكترونى للكوميسا www.comesa.int حتى 31 ديسمبر2020. وحول شروط المسابقة: على المشاركين من الدول الأعضاء أن تكون أعمالهم قد تم نشرها فى الصحف المطبوعة والمواقع الإلكترونية خلال الفترة من 1 يناير 2020 وحتى 31ديسمبر 2020.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التقديم في مسابقة الكوميسا للأعمال الصحفية حتى نهاية ديسمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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