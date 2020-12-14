نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال لقائه بمحافظ الإسماعيلية.. السبكي: التأمين الصحي الشامل الجديد نظام تكافلي اجتماعي يضمن العلاج لجميع المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظات، اليوم، اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ووكلاء الوزارة بالمحافظة، إضافة إلى ممثلين عن الإعلام والمجتمع المدني والكنيسة الأرثوذكسية والمنطقة الأزهرية بالمحافظة، وذلك بمقر ديوان عام محافظة الإسماعيلية.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات النهائية لبدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية، وأهمية شرح مميزاته وآليات تطبيقه، ودوره في إحداث تغيير جذري في المنظومة الصحية بمصر، وكذلك فتح باب الحوار والمناقشة والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات حول المنظومة الجديدة، وذلك لجميع القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي الصحافة ووسائل الإعلام بمحافظة الإسماعيلية، لأهمية دورهم في نشر الوعي بين المواطنين عن مميزات التأمين الصحي الشامل الجديد وأهمية التسجيل والاشتراك وطريقة تقديم الخدمة الصحية للمواطن من خلال المنظومة.

ووجه السبكي، الشكر لللواء محافظ الإسماعيلية على دعوته الكريمة لحضور اللقاء، وزياراته الميدانية المستمرة للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية الجاري تجهيزها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، وذلك للمتابعة والاطمئنان على سير عمل التجهيزات الإنشائية والبنية التحتية والمستلزمات الطبية وغير الطبية بهذه المنشآت الصحية قبل بدء التشغيل التجريبي للمنظومة، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين بالمحافظة.

كما وجه السبكي الشكر للدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، على التواصل الفعال بين الجامعة وإدارة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بوزارة الصحة والسكان بما يسهم في تطبيق المشروع على أعلى مستوى من التميز والجودة لأبناء محافظة الإسماعيلية، ووجه الشكر أيضًا لكافة شركاء المجتمع من القطاعين العام والخاص ولكل القائمين من إدارة المشروع بوزارة الصحة والسكان وعلى رأسهم الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية على الجهود المبذولة والمتواصلة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، بما يمثل نموذجًا مشرفًا وواضحًا لتكاتف كل المؤسسات الوطنية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت قيادة د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأضاف السبكي، أن وزارة الصحة والسكان تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للـ د. هالة زايد تعمل على وضع السياسات وحماية الصحة العامة للمصريين، كما تتولى تقديم الخدمات الوقائية وبرامج تنظيم الأسرة للمواطنين بالمجان، إضافة إلى التنسيق بين الهيئات الثلاثة التي تم إنشاؤها بموجب قانون التأمين الصحي الشامل الجديد رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، بما يضمن تنفيذ إستراتيجية الدولة المصرية وتحقيق أهداف رؤية مصر٢٠٣٠ بتحقيق التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة لجميع المصريين.

وتشمل الهيئات الثلاث.. الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المسئولة عن إدارة وتمويل النظام وتتبع رئاسة مجلس الوزراء، الهيئة العامة للرعاية الصحية أداة الدولة في ظبط وتنظيم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين من خلال منشآتها الصحية بالمحافظات بمستوياتها من الرعاية الأولية والثانوية والثالثية للمرضى، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والتي تضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة من خلال التأمين الصحي الشامل الجديد للمواطنين وتخضع للإشراف المباشر من رئاسة الجمهورية.

وأكد د. السبكي أن الدولة المصرية تفكر بإدارة أي مشروع ومنها مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بشكل إستراتيجي يضمن نجاح المشروع وتحقيق أهدافه، وما يدل عليه نتائج تطبيق المشروع بمحافظة بورسعيد وما تم إنجازه من تقديم ٣ مليون خدمة طبية وعلاجية بمختلف التخصصات الطبية ووفقًا لأحدث المعايير العالمية لمنتفعي المنظومة بالمحافظة.

وأضاف أن التخطيط الإستراتيجي لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، شمل رفع كفاءة المنشآت الصحية وتجهيزها بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغيرالطبية، إلى جانب إمدادها بأمهر الكوادر البشرية من الأطقم الطبية والإدارية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين، فضلًا عن الحملات التوعوية والإعلانات من خلال التليفزيون والراديو، وكذا المطبوعات الورقية ووسائل السوشيال ميديا لتوعية المواطنين بكيفية الانتفاع بخدمات المنظومة الجديدة والحصول على أفضل مستويات من الخدمات والرعاية الصحية.

كما شمل التخطيط الإستراتيجي تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظات جمهورية مصر العربية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة بأعلى مستوى من الجودة والتميز لجميع المصريين، إطلاق وتنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية ١٠٠ مليون صحة للقضاء على فيروس سي، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وعلاجها، وإنهاء قوائم الانتظار للمرضى بالمستشفيات.

وخلال اللقاء استعرض د. أحمد السبكي، أهمية ومميزات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، كونه نظام تكافلى اجتماعي يضمن العلاج لكل المصريين، كما يضمن لهم السفر للعلاج بالخارج حال عدم توفير العلاج محليًا، كما تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بدفع تكاليف علاج غيرالقادرين، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية.

وأضاف أن منظومة التأمين الصحى الشامل تقدم حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصى من المواطنين على الخدمات الصحية، والحد من الفقر بسبب المرض، كما تساهم فى تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة.

وتابع السبكي أنه يتم تقديم الخدمة بمنظومة التأمين الصحى الشامل، عن طريق الكول سنتر، للحجز المسبق للحصول على الخدمات الصحية من وحدات ومراكز الرعاية الأولية التابع له المواطن أو الأسرة، بحيث تقوم تلك المراكز والوحدات بإجراء الفحوصات الطبية، والإحالة إلى المستشفى فى حالة الاحتياج إلى فحوصات متقدمة، مؤكدًا أنه تغطى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد جميع الخدمات الطبية للمنتفعين والخاضعين لها، بداية من الكشف الطبى المبدئي، مرورًا بالأشعة والتحاليل الطبية، وصولًا إلى كبرى التدخلات الطبية والجراحية.

وأشار د. أحمد السبكي إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد حاليًا في أهم المراحل وهو مرحلة التنفيذ بعد الإعداد الجيد له، والذي سيتم إنجازه على أعلى مستوى بإرادة قوية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكاتف جهود كافة قطاعات المجتمع لتحقيق الذي طالما داعب أحلام وطموحات المصريين في التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة للجميع دون تمييز.

ومن جانبه، أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أن المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التي ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، يتم تطويرها ورفع كفاءتها وتجهيزها بأحدث وسائل تكنولوجيا المؤسسات الطبية والعلاجية، لافتًا إلى أنه قد قطعنا شوطًا كبيرًا في مرحلة التجهيزات للمنشآت الصحية والتي ستدخل ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة والبالغ عددها ١٦ مركز ووحدة صحية و٤ مستشفيات، إضافة إلى استمرار التدريبات للكوادر البشرية من الأطباء والإداريين، وكذلك التعاقد مع الخبراء في مختلف التخصصات الطبية للعمل ضمن المنظومة الجديدة وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين ووفقا لأحدث المعايير العالمية.

كما أعلن اللواء شريف بشارة، تسجيل ٩٣٦ ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، بنسبة ٦٧،٥% من إجمالى سكان المحافظة، منذ بدء التسجيل بالمنظومة فى شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى اليوم، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى نسبة تسجيل ١٠٠% لانتفاع جميع أبناء محافظة الإسماعيلية بالخدمات والرعاية الصحية التي تقدمها المنظومة.

ولفت بشارة إلى جودة الخدمات الصحية التي سيتم تقديمها للمنتفعين بالمنظومة من أبناء الإسماعيلية، من خلال منشآتها الصحية والتي من ضمنها مجمع الإسماعيلية الطبي والذي تم رقع كفاءته على أعلى مستوى ويضم ٩ مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية فى مختلف التخصصات بمنظومة التأمين الصحى الشامل من خلال أقسام "باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، استقبال وطوارئ، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري، روماتيزم القلب، طب الجنين"، وتبلغ الطاقة السريرية للمجمع ٢٨٦ سريرًا داخليًا، و٦٤ سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى ٣٢ حضانة، و١٣ غرفة عمليات.

كما يضم مجمع الإسماعيلية الطبى، مركز ٣٠ يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك البولية، والذي به ١٠٨ ماكينات غسيل كلوي، و٤ غرف عمليات، بالإضافة إلى ١٢ عيادة متخصصة فى أمراض الكلى والمسالك البولية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وحول التساؤلات المطروحة خلال اللقاء، أكد د. أحمد السبكي استثناء كبار السن وذوي القدرات الخاصة من المسار الطبيعي للحصول على الخدمات الصحية من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وذلك بعدم الحجز المسبق للكشف بالمراكز والوحدات الصحية عبر الكول سنتر ١٥٣٤٤، كما أشار إلى إعفاء مرضى الغسيل الكلوي ومرضى الأورام والأمراض المزمنة من نسب المساهمات المقررة للعلاج بالتأمين الصحي الشامل الجديد.

جدير بالذكر، أن محافظة الإسماعيلية، ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وتبلغ تكلفة البنية التحتية للمنشآت الطبية المقرر انضمامها للعمل بالمنظومة في الإسماعيلية ٧،٧ مليار جنيه، فيما بلغت التكلفة الخاصة بالتجهيزات الطبية وغير الطبية ١،٩ مليار جنيه، بينما بلغت قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية في مرحلة التشغيل التجريبى ٥٢٥ مليون جنيه، وذلك كله بإجمالى تكلفة بلغت ١٠،١٢٥ مليار جنيه مصري للمشروع بمحافظة الإسماعيلية.