فيديو.. افتتاح ورشة عمل لوجستيات النقل الجوى بحضور وزيرى العدل والطيران

جدة - نرمين السيد - شهد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، والمستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الإثنين، افتتاح ورشة عمل لوجستيات النقل الجوى، للتعريف بالدورة المستندية والاشكاليات العملية الناشئة عن نقل البضائع والركاب.





وتستهدف الدورة التدريبية 40 من القضاة والمستشارين بالمحاكم الاقتصادية موزعين على مجموعتين، وذلك خلال الفترة من 14 حتى 17 ديسمبر، وتعقد الدورة بمقر أكاديمية مصر للطيران للتدريب بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، والمستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل، والمستشارين رؤساء المحاكم الاقتصادية بمصر، ولفيف من قيادات وزارتى الطيران المدنى والعدل.

جاء ذلك تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية نحو تضافر الجهود والتنسيق الفعال بين جميع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية خلال الفترة الحالية فى مختلف المجالات من أجل مواكبة أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.

وفى بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدنى بالمستشار عمر مروان، والمستشارين والقضاة المشاركين بالدورة التدريبية، مؤكدًا على أهمية التنسيق المثمر والتعاون الفعال بين وزارتى الطيران والعدل، خصوصًا فى مجال التدريب وتبادل الخبرات بما يساهم فى تعريف القضاة بلوجستيات النقل الجوى وقوانين وتشريعات الطيران المدنى المتعلقة بالاشكاليات العملية الناشئة عن الحجز ونقل البضائع وخدمة الركاب، وفقًا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدنى الإيكاو والاتحاد الدولى للنقل الجوى الأياتا، موضحًا أن وزارة الطيران المدنى تضع فى مقدمة أولوياتها دعم مجال التدريب بأحدث الوسائل والبرامج التدريبية والتعاون مع مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة المصرية.

ومن جانبه، أعرب وزير العدل، عن سعادته بهذه الزيارة التى تعد خطوة هامة فى تعزيز التعاون بين وزارتى الطيران المدنى والعدل، مشيدًا بإمكانيات أكاديمية مصر للطيران للتدريب والبرامج التقنية والأنظمة التكنولوجية الحديثة التى شاهدها بالأكاديمية، فضلًا عن دورها الإقليمى فى التدريب على علوم الطيران المختلفة بما يساهم فى نقل الخبرات المصرية ورفع المستوى التعليمى وثقل الخبرات فى مجال الطيران المدنى.

وخلال اللقاء استمع وزيرا الطيران والعدل والقضاة، إلى عرض تقديمى عن مهام الأكاديمية والأقسام التدريبية والأنشطة والفصول الدراسية المتطورة، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وكذلك البرامج والخدمات التعليمية والتدريبية التى تقدمها فى مختلف مجالات الطيران المدنى، فضلًا عن التعريف بالشهادات والاعتمادات التى تم اجتيازها مؤخرًا حيث حصلت الأكاديمية على تجديد اعتماد شهادة الأيزو "9001-2015" لنظام إدارة الجودة لأجهزة المحاكاة والتدريب الفنى وتطوير البرامج التدريبية، وشهادة الأيزو "14001-2015"، التى تختص بنظام إدارة البيئة وجميع الأنشطة التدريبية فضلًا عن شهادة الأيزو "18001" فى مجال السلامة والصحة المهنية.

وخلال الزيارة أجرى الوزيران والمستشارين والقضاة والوفد المرافق لهما، جولة تفقدية للفصول الدراسية المتطورة وقاعات المحاضرات وأجهزة الطيران التمثيلى لتدريب الطيارين، فضلًا عن أجهزة تدريب الخدمة وأجهزة تدريب الطوارئ.

تأتى الزيارة فى ضوء التعريف بالأنشطة والمهام وكذلك أقسام التدريب المختلفة التى تقدمها أكاديمية مصر للطيران للتدريب، بالإضافة إلى التعرف على البرامج التدريبية النظرية والعملية المقدمة بواسطة مدربين مصريين مؤهليين دوليًا يتمتعوا بخبرات عالية فى مجال صناعة النقل الجوى.

وفى ختام الزيارة قدم الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، درع وزارة الطيران المدنى، إلى المستشار عمر مروان وزير العدل، تقديرا للمكانة الكبيرة التى يحظى بها القضاء المصرى فى ترسيخ العدالة وإقامة القانون داخل مصر.