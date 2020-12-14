صور.. محافظ الإسماعيلية: تسجيل 936 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار الاستعدادات النهائية لبدء التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالإسماعيلية، وأهمية شرح مميزاته وآليات تطبيقه، ودوره فى إحداث تغيير جذرى فى المنظومة الصحية بمصر، وكذلك فتح باب الحوار والمناقشة والرد على التساؤلات والاستفسارات حول المنظومة الجديدة، وذلك لجميع القيادات التنفيذية والشعبية وممثلى الصحافة ووسائل الإعلام بمحافظة الإسماعيلية، لأهمية دورهم فى نشر الوعى بين المواطنين حول مميزات التأمين الصحى الشامل الجديد وأهمية التسجيل والاشتراك وطريقة تقديم الخدمة الصحية للمواطن من خلال المنظومة.

ووجه السبكى، الشكر لمحافظ الإسماعيلية على دعوته لحضور اللقاء، وزياراته الميدانية المستمرة للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية الجارى تجهيزها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة، للمتابعة والاطمئنان على سير عمل التجهيزات الإنشائية والبنية التحتية والمستلزمات الطبية وغير الطبية بهذه المنشآت الصحية قبل بدء التشغيل التجريبى للمنظومة، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين بالمحافظة.

كما وجه الشكر للدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، على التواصل الفعال بين الجامعة وإدارة مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بوزارة الصحة والسكان بما يسهم فى تطبيق المشروع على أعلى مستوى من التميز والجودة لأبناء محافظة الإسماعيلية، ووجه الشكر أيضًا لجميع شركاء المجتمع من القطاعين العام والخاص ولكل القائمين من إدارة المشروع بوزارة الصحة والسكان وعلى رأسهم الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على الجهود المبذولة والمتواصلة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة، بما يمثل نموذجًا مشرفًا وواضحًا لتكاتف كل المؤسسات الوطنية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحت قيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأضاف السبكى، أن وزارة الصحة والسكان تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للدكتورة هالة زايد، تعمل على وضع السياسات وحماية الصحة العامة للمصريين، كما تتولى تقديم الخدمات الوقائية وبرامج تنظيم الأسرة للمواطنين بالمجان، إضافة إلى التنسيق بين الهيئات الثلاثة التى تم إنشاؤها بموجب قانون التأمين الصحى الشامل الجديد رقم 2 لسنة 2018 لتنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، بما يضمن تنفيذ إستراتيجية الدولة المصرية وتحقيق أهداف رؤية 2030 بتحقيق التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة لجميع المصريين.

وتشمل الهيئات الثلاث، الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل المسؤولة عن إدارة وتمويل النظام وتتبع رئاسة مجلس الوزراء، الهيئة العامة للرعاية الصحية أداة الدولة فى ظبط وتنظيم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين من خلال منشآتها الصحية بالمحافظات بمستوياتها من الرعاية الأولية والثانوية والثالثية للمرضى، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والتى تضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة من خلال التأمين الصحى الشامل الجديد للمواطنين وتخضع للإشراف المباشر من رئاسة الجمهورية.

وأكد أن الدولة المصرية تفكر بإدارة أى مشروع ومنها مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بشكل استراتيجى يضمن نجاح المشروع وتحقيق أهدافه، وما يدل عليه نتائج تطبيق المشروع بمحافظة بورسعيد وما تم إنجازه من تقديم 3 ملايين خدمة طبية وعلاجية بمختلف التخصصات الطبية ووفقًا لأحدث المعايير العالمية لمنتفعى المنظومة بالمحافظة.

وأضاف أن التخطيط الاستراتيجى لتنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، شمل رفع كفاءة المنشآت الصحية وتجهيزها بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغيرالطبية، إلى جانب إمدادها بأمهر الكوادر البشرية من الأطقم الطبية والإدارية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين، فضلًا عن الحملات التوعوية والإعلانات من خلال التليفزيون والراديو، والمطبوعات الورقية ووسائل السوشيال ميديا لتوعية المواطنين بكيفية الانتفاع بخدمات المنظومة الجديدة والحصول على أفضل مستويات من الخدمات والرعاية الصحية.

كما شمل التخطيط الاستراتيجى تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظات مصر، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة بأعلى مستوى من الجودة والتميز لجميع المصريين، إطلاق وتنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وعلاجها، وإنهاء قوائم الانتظار للمرضى بالمستشفيات.

وخلال اللقاء استعرض السبكى، أهمية ومميزات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، كونه نظام تكافلى اجتماعى يضمن العلاج لكل المصريين، كما يضمن لهم السفر للعلاج بالخارج حال عدم توفير العلاج محليًا، كما تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بدفع تكاليف علاج غيرالقادرين، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية.

وأضاف أن منظومة التأمين الصحى الشامل تقدم حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصى من المواطنين على الخدمات الصحية، والحد من الفقر بسبب المرض، كما تساهم فى تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة.

وتابع أنه يتم تقديم الخدمة بمنظومة التأمين الصحى الشامل، عن طريق الكول سنتر، للحجز المسبق للحصول على الخدمات الصحية من وحدات ومراكز الرعاية الأولية التابع له المواطن أو الأسرة، بحيث تقوم تلك المراكز والوحدات بإجراء الفحوصات الطبية، والإحالة إلى المستشفى فى حالة الاحتياج إلى فحوصات متقدمة، مؤكدًا أنه تغطى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد جميع الخدمات الطبية للمنتفعين والخاضعين لها، بداية من الكشف الطبى المبدئى، مرورًا بالأشعة والتحاليل الطبية، وصولًا إلى كبرى التدخلات الطبية والجراحية.

وأشار إلى أن مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد حاليًا فى أهم المراحل وهو مرحلة التنفيذ بعد الإعداد الجيد له، والذى سيتم إنجازه على أعلى مستوى بإرادة قوية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكاتف جهود قطاعات المجتمع لتحقيق الذى طالما داعب أحلام وطموحات المصريين فى التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة للجميع دون تمييز.

ومن جانبه، أكد شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، أن المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التى ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة، يتم تطويرها ورفع كفاءتها وتجهيزها بأحدث وسائل تكنولوجيا المؤسسات الطبية والعلاجية، لافتًا إلى أنه قد قطعنا شوطًا كبيرًا فى مرحلة التجهيزات للمنشآت الصحية والتى ستدخل ضمن مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة بالمحافظة والبالغ عددها 16 مركز ووحدة صحية و4 مستشفيات، إضافة إلى استمرار التدريبات للكوادر البشرية من الأطباء والإداريين، وكذلك التعاقد مع الخبراء فى مختلف التخصصات الطبية للعمل ضمن المنظومة الجديدة وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين ووفقا لأحدث المعايير العالمية.

كما أعلن بشارة، تسجيل 936 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، بنسبة 67.5% من إجمالى سكان المحافظة، منذ بدء التسجيل بالمنظومة فى شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى اليوم، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى نسبة تسجيل 100% لانتفاع جميع أبناء محافظة الإسماعيلية بالخدمات والرعاية الصحية التى تقدمها المنظومة.

ولفت إلى جودة الخدمات الصحية التى سيتم تقديمها للمنتفعين بالمنظومة من أبناء الإسماعيلية، من خلال منشآتها الصحية والتى من ضمنها مجمع الإسماعيلية الطبى والذى تم رفع كفاءته على أعلى مستوى ويضم 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية فى مختلف التخصصات بمنظومة التأمين الصحى الشامل من خلال أقسام "باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، استقبال وطوارئ، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري، روماتيزم القلب، طب الجنين"، وتبلغ الطاقة السريرية للمجمع 286 سريرًا داخليًا، و64 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 32 حضانة، و13 غرفة عمليات.

كما يضم مجمع الإسماعيلية الطبى، مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك البولية، والذى به 108 ماكينات غسيل كلوي، و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى 12 عيادة متخصصة فى أمراض الكلى والمسالك البولية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وحول التساؤلات المطروحة خلال اللقاء، أكد السبكى، استثناء كبار السن وذوى القدرات الخاصة من المسار الطبيعى للحصول على الخدمات الصحية من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وذلك بعدم الحجز المسبق للكشف بالمراكز والوحدات الصحية عبر الكول سنتر 15344، كما أشار إلى إعفاء مرضى الغسيل الكلوى ومرضى الأورام والأمراض المزمنة من نسب المساهمات المقررة للعلاج بالتأمين الصحى الشامل الجديد.

جدير بالذكر، أن محافظة الإسماعيلية، ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وتبلغ تكلفة البنية التحتية للمنشآت الطبية المقرر انضمامها للعمل بالمنظومة فى الإسماعيلية 7.7مليار جنيه، فيما بلغت تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية 1.9 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية فى مرحلة التشغيل التجريبى 525 مليون جنيه، وذلك كله بإجمالى تكلفة بلغت 10.125 مليار جنيه مصرى للمشروع بمحافظة الإسماعيلية.