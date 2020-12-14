وكيل الأزهر : نقف أمام محاولات النيل من الشباب

فى بداية اللقاء نقل الدكتور الضوينى، تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للوفد السنغالى، موضحًا أن مؤسسة الأزهر على مدار تاريخها العريق وقفت سدًّا منيعًا أمام محاولات النيل من الشباب، فأَوْلَت عناية خاصة بتوضيح المفاهيم التى تستغلها الجماعات المتطرفة، وتفنيد الشبهات التى تدلس بها على الناس.
وأشار وكيل الأزهر إلى الجهود المكثفة التى يقودها الأزهر وإمامه الأكبر داخليًا وخارجيًا، تلك الجهود التى كللتها وثيقة "الأخوة الإنسانية" التى وقعها فضيلة الإمام الأكبر والبابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، والتى تؤكد على أن الأديان لا علاقة لها بالإرهاب، وترسخ لقيم المواطنة والتعددية، وقبول الآخر وتدعوا إلى العيش المشترك بين جميع البشر باختلاف معتقداتهم، وتنبذ العنف والغلو فى المجتمعات.
من جانبه أعرب الوفد السنغالى عن شكره وتقديره للأزهر الشريف ولإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر، لدعمه الدائم لأبناء القارة السمراء، مؤكدين حرص بلادهم على استلهام التجربة المصرية فى مكافحة التطرف، وذلك من خلال تضافر الجهود مع مؤسسة الأزهر للاستفادة من منهجه الوسطى وفكره المستنير الذى يعمل على مكافحة الغلو والتطرف والإرهاب واقتلاعه من جذوره، بما يحقق الأمن والاستقرار فى القارة الإفريقية وخاصة دولة السنغال.
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