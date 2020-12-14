تحاليل «رابيد تيست» تثبت شفاء صالح جمعة من فيروس كورونا

أثبتت تحاليل "رابيد تيست" التى خضع لها لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سيراميكا سلبية جميع العينات بمن فيهم صالح جمعة، والذى كان غاب عن مواجهة فريقه الأولى فى الدورى الممتاز أمام الإنتاج الحربى والتى انتهت بفوز سيراميكا بنتيجة 2 / 0 ليحصد أول ثلاث نقاط فى البطولة.

فى الوقت ذاته أثبتت التحاليل إصابة كل من وليد عبد المنعم والحارس الشاب حمزة معوض، حيث تقرر خضوع كل منهما لمسحة طبية، للتأكد من إصابتهما بفيروس كورونا المستجد من عدمه.

كان صالح جمعة أثار الجدل بعدما حضر مباراة فريقه أمام الإنتاج من المدرجات رغم إصابته بكورونا، وأكد مسئولو اتحاد الكرة، أن حضور اللاعب وجلوسه في المدرجات رغم الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، هي مسئولية اللجنة الطبية باتحاد الكرة والمنسق الطبي للمباراة وهو المسئول عن تطبيق الإجراءات الإحترازية في الملاعب وقياس الحرارة لجميع المتواجدين في الملعب وغيرها من الإجراءات المتبعة.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن سيتم انتظار تقرير المنسق الطبي عقب المباراة لتوضيح سبب حضور اللاعب بعد خروجه من القائمة بداعى الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، لأنه ربما يكون هناك معلومة عند النادى وليست معروفة لاتحاد الكرة لذا ننتظر ما سيأتى في تقرير المنسق الطبي للمباراة.