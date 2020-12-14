سكن لكل المصريين.. الرئيس يتابع عددا من المشروعات ويوجه بالبدء في بناء 3300 وحدة سكنية جديدة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الإثنين، باللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، والعميد عبد العزيز الفقي رئيس فرع تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود الهيئة الهندسية فى عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية".

ووجه الرئيس بالبدء الفورى فى بناء ٣٣٠٠ وحدة سكنية جديدة اضافية فى إطار المشروع القومى "سكن لكل المصريين"، وامتداداً لسلسلة التجمعات السكنية "أهالينا"، وذلك في منطقة محور الفريق عرابى.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد اطلاع الرئيس على مخطط إنشاء المحطة الدولية للحافلات بمساحة 300 فدان، والتى ستمثل مركزاً متكاملاً وحديثاً لوسائل النقل بمختلف أنواعها، وستضم مراكز تجارية ومنطقة خدمات متكاملة، ومحطات تزويد الوقود، ومبانى إدارية ومنشآت ترفيهية، وهى المحطة التي سيتم ربطها بمطار القاهرة الدولى، حيث تقع بجانبه مباشرةً عند تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائرى، الأمر الذى سيوفر سهولة حركة انتقال المواطنين والمسافرين من وإلى كافة أنحاء محافظات ومدن الجمهورية عبر تلك المحطة.

وفى ذات السياق، تم استعراض ما تم من تطوير للمدخل الشرقي للقاهرة على طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي ومنطقة جسر السويس، وكذا طريق القاهرة / السويس الصحراوي والربط مع المجتمعات العمرانية المحيطة إلى جانب مجموعة الطرق وسلسلة الكبارى المتكاملة على محاور منطقة شرق القاهرة.

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية الجارية فى عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً مركز مصر الثقافي الإسلامي، ومسجد مصر، وساحة الشعب، والنصب التذكاري، فضلاً عن استعراض جهود ربط محاور وطرق العاصمة الإدارية الجديدة بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى، وكذا الموقف التنفيذي للمحطة المركزية للحافلات داخل نطاق العاصمة.

وتناول الاجتماع كذلك الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، بما فيها مستشفى الجلالة التعليمي والنصب التذكاري، بالإضافة إلى استعراض سير العمل بعدد من الجامعات الأهلية الجديدة على مستوى الجمهورية.