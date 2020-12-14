«العليا للفيروسات» تكشف موعد ذروة موجة كورونا الثانية في مصر

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، إن هناك زيادة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا بمصر، مشيرة إلى أنه من الملاحظ أن حجم الانتشار أسرع فى الموجة الثانية، ولكن الأعراض أقل حدة.
وأشارت "أنور" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين، إلى أنه من المتوقع أن تصل مصر لذروة الموجة الثانية في نهاية شهر يناير، لافتة إلى أن نسبة الوفيات ليست مرتفعة وهو أمر جيد، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، أنه لا يجب التعامل مع عدوى كورونا بتهاون، حيث يعتقد البعض أنها عبارة عن دور برد خفيف، وهو أمر غير صحيح.
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