وأمطارا متوسطة على بعض المناطق (دمياط - بورسعيد )، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - إسماعيلية- السويس).
والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب البلاد، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة على البحر المتوسط وخليج السويس.
وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة جدًا، وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى أربعة ونصف متر، والبحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف متر والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا، علي محافظات ومدن الجمهورية.
القاهرة 20/15
الاسكندرية 19/14
بورسعيد 21/15
السويس 20/15
رفح 21/15
طابا 20/17
كاترين 15/6
شرم الشيخ 25/18
مرسى علم 24/14
بني سويف 20/12
سوهاج 23/12
أسوان 25/13
الوادي الجديد 23/11
حلايب 25/18
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمطار ورياح محملة بالأتربة .. خريطة طقس الغد على محافظات الجمهورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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