شركات بترول عالمية: مصر من أهم الوجهات الاستثمارية في العالم

أكد عدد من رؤساء شركات البترول العالمية، اليوم الاثنين، أن مصر أصبحت من أهم الوجهات الاستثمارية في العالم، بفضل السياسات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة لتعزيز الاقتصاد، مشددين على أن قطاع الطاقة المصري ما زال يزخر بالعديد من الفرص الواعدة.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الأهرام الرابع للطاقة، الذي ينعقد تحت عنوان "حصاد الإصلاح ومستقبل التنمية"، لمناقشة فرص الاستثمار والتحول الرقمي ومستقبل التنمية في قطاع الطاقة، بمشاركة فاعلة من كبار الخبراء والمسئولين في قطاعات الطاقة والبترول والبنوك.

وأكد المهندس كريم بدوي المدير التنفيذي لشركة شلمبرجير في مصر ومنطقة شرق المتوسط، أن الشركة لها استثمارات عديدة في مصر، وتؤمن بأن مستقبل قطاع الطاقة والبترول في مصر واعد جدا، مستندا على الرؤية الحكيمة وبرنامج تطوير القطاع الذي يجمع كل مؤسسات القطاع العامة والشركات العالمية للعمل معا لتحقيق أهداف هذه الرؤية.

وأوضح أن مستقبل الاستثمار البترولي في مصر سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر وخليج السويس وكذلك الصحراء الغربية هو مستقبل مشرق بما يحدث من مزايدات عالمية على حقوق الاستكشاف واستخدام تكنولوجيا حديثة ومشاركة شركات عالمية تدخل مصر لأول مرة للعمل إلى جانب الشركات العاملة حاليا في فريق واحد يهدف بكل حماس إلى مصلحة مصر.

وأوضح بدوي أن الله أنعم على مصر بموقع جغرافي يجعلها الأفضل لتكون المركز الإقليمي للطاقة في المنطقة، بالإضافة إلى الكوادر البشرية المميزة والتي يتم رعايتها وتدريبها المستمر تحت مظلة برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول، لافتا إلى أن الشركة كانت ولا زالت شريكا أساسيا في تنفيذ برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول الذي يتم تحت رعاية وزير البترول.

وأكد أن التحول الرقمي من أهم محاور برنامج تطوير وتحديث القطاع حيث تمثل (شلمبرجير) شريكا أساسيا واستراتيجيا لتحقيق هذا التحول من خلال العديد من المشروعات المشتركة كما ذكرت مثل بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف الذي سيسهم بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات وتسريع وتيرة الاستكشاف في قطاع البترول بشكل عام.

وأوضح أنه يتم العمل على توفير أحدث المنصات الرقمية في مجال الحفر والإنتاج لشركائنا في القطاع، وإتاحة معلومات وخبرات في مجال التحول الرقمي في قطاع الأمن والسلامة المهنية، معربًا عن فخره بالمساهمة في تحقيق برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول من خلال شريك أساسي في تطوير العنصر البشري.

وأشاد بالاهتمام البالغ من وزير البترول بالعنصر البشري كأهم ركيزة لنجاح برنامج التطوير والنهوض بقطاع البترول واستدامة نجاحه، مؤكدا أن (شلمبرجير) تسهم في تنفيذ العديد من برامج التنمية البشرية مع الجامعات المحلية والخاصة، بهدف ربط المناهج الدراسية بالواقع العملي وذلك بتوفير فرص لتدريب الطلبة على أحدث التقنيات و المعدات و أساليب العمل المتقدمة في مركز بالسادس من أكتوبر حيث تم إمضاء عدة مذكرات تفاهم مع الجامعات لمواصلة تطوير العنصر البشري.

من جانبه، قال المهندس معتز درويش نائب رئيس مجلس إدارة شركة شل- مصر، إن الشركة تعتبر مصر وجهة مهمة للاستثمار، وتعمل على تشغيل مشروعات متعددة في كافة القطاعات وليس الزيوت فقط، حيث يتميز السوق المصري يتميز بالتنوع في منتجاته، موضحا أن الشركة حريصة على استخدام التكنولوجيا الحديثة في السوق المصري والعمل على تقليل المخاطر.

وأشار إلى أن استراتيجية الشركة تعتمد على الاستثمار والتنوع، وهناك مشروعات في المناطق البحرية سيتم عمل المسح السيزمي لها وذلك بالنسبة للمناطق البحرية، لافتا إلى برنامج الشركة الخاص بالبحث والاستكشاف من أجل تحسين كفاءة الأعمال وتشغيل الحقول بشكل أكثر أمانًا وفعالية وثقة وبتكاليف أقل، وذلك من خلال تحسين آليات التنفيذ بشكل مستمر لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

وأكد أهمية إعادة الاستثمارات في الحقول المصرية المتقادمة من أهم الموضوعات التي تخص شركات النفط والغاز في جميع أنحاء العالم، مشددا على أنه لا تزال هناك العديد من الفرص والتحديات التي تستلزم بذل المزيد من الجهود لتطوير وتشغيل مشروعات يمكن الاستفادة منها بشكل كبير لتسهم في مواجهة تقلبات السوق بخاصة في ظل الظروف التي مرت بها الصناعة بسبب فيروس كورونا.

من جانبه، كشف المهندس مدحت رمضان رئيس مجلس الإدارة الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية (إجيماك)، عن مشروعات الشركة في الفترة المقبلة، مؤكدا أنه يتم العمل على إنتاج 7 محطات كهربائية، مشيرا إلى أن الشركة بدأت فعليا من عام 1970، وكان لديها إنتاج معين من المهمات الخاصة بقطاع الكهرباء.

وأشار إلى أن الشركة خلال عامين نجحت في تنفيذ 34 محطة كهربائية، بتضافر الجهود، مع العمل على تنفيذ 7 محطات أخرى بـ 500 كيلووات، موضحا أن الشركة لديها شراكات متنوعة ومختلفة سواء محلية أو أوروبية، منها الشركات الصينية، لتوفير ما يلزم للسوق المحلي، وذلك لتكوين المكون المحلي، موضحا أن الشركة استطاعت خلال السنوات الماضية في إنتاج العديد من المهمات الخاصة بقطاع الكهرباء.

وأعلن أنه سيتم الانتهاء خلال الشهور المقبلة، من العديد من المحطات بجهود مضنية، ودعم كبير من وزارة الكهرباء، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع الكهرباء، مشددا على أن الشركة، تولى اهتماما كبيرا بعملية التصنيع، وكل ما يستخدم في إنتاج المهمات الخاصة بالقطاع، والتوجه نحو التوسع في الصناع المحلية، حيث تم إنشاء مصنع ضخم لإنتاج المحولات الكهربائية، كذلك، منها ما بين 500 كليو وات و220 كليو وات، وذلك بخطة مستهدفة خلال 6 شهور.

ولفت رمضان إلى الاهتمام من الخبرات المصرية الموجودة، والدعم من قبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، مشيرا إلى أن الشركة وضعت نموذجا للسير عليه، لتصنيع جود أعلى في الاستثمارات، وذلك بتكلفة مالية 500 مليون جنيه، مع العمل على إنشاء مصنعين في الفترة المقبلة، بتكلفة مالية حوالي مليون دولار، وهذا سيعمل على توفير 12 مليون دولار، بخلاف المشروعات التي تقوم الشركة حاليا بتنفيذها، مؤكدا أن الشركة تعمل على خدمة السوق ككل.

ووجه ممثل شركة مدكور للمقاولات، الشكر لمؤسسة الأهرام، على تنظيمها المؤتمر في نسخته الرابعة، موضحا أن الشركة متخصصة في المقاولات ومنها قطاع الكهرباء، وتبذل جهودا كبيرة، في القطاع، لتحسين الخدمات وتوزيع إنتاجها تحت قيادة وزارة الكهرباء.

وأكد ممثل شركة مدكور، أن هناك بعض التحديات والصعاب، في قطاع الكهرباء، نسعى للتغلب عليها بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وتوفير مصادر الجيدة، وهو كان له تأثير كبير في تحقيق العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية بعدد من المشروعات التي قامت الشركة بتنفيذها، كذلك إنشاء 20 محطة، ما بين 500 كليو وات و260.

وكشف ممثل شركة مدكور، عن أهم المشروعات التي نفذتها الشركة خلال الفترات الماضية، كان في شرم الشيخ والفرافرة، موضحا أن الشركة استطاعت إنجاز العديد من المشروعات الكبرى خلال 5 سنوات مضت، خلاف خريطة المشروعات التي تنفذها الشركة، منها العمل على تنفيذ 5 محطات كهرباء، بخطوط وكابلات، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع مستقبل مصر، واستصلاح 200 ألف فدان.

وقال إن الشركة تتعاون مع جميع المصنعين، في السوق المحلي، بدعم من وزارة الكهرباء، والتعاون الدولي مع الشركات الأوروبية، في قطاع الكهرباء، لتصنيع المنتجات الكهربائية، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف العمل على إستراتيجية الدولة المصرية، والمشروعات القومية في الدولة منها منتجع الجلالة، ومحطة المحولات، بالإضافة لعدة مشروعات أخرى، بخطة زمنية مستهدف الانتهاء من هذه المشروعات خلال العامين المقبلين.