الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإصدار لائحة قانون إنشاء صندوق المبتكرين

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٩ بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وتنص اللائحة على أن الهدف من الصندوق هو دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلي على القيام بذلك.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار مدبولي بتشكيل المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي (مقررًا)، و التخطيط و التنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارية والصناعة.

وتشمل عضوية المجلس وزيرين لمدة عام قابل للتجديد هما وزيرة التعاون الدولي ووزير الدولة للإنتاج الحربي، وتضم عضوية المجلس من العلماء الدكتور مجدي يعقوب والدكتور أمير فؤاد سوريال الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور عبد المجيد محفوظ قاسم أستاذ الجهاز الهضمي والمناظير بكلية طب القصر العيني، والدكتور مرسي أبو السعود السودة عميد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور يحيى زكريا جاد الأستاذ المتفرغ بالمركز القومي للبحوث والرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومن الشخصيات العامة الدكتور محمود محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وأحمد عمر الألفي رئيس مجلس ادارة6شركة صواري، والدكتور حسين مصطفى موسى خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال برئاسة وزير القوى العاملة، وتشمل عضوية المجلس ثلاثة من العاملين المختصين بوزارة القوى العاملة يختارهم الوزير، وممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام، وممثل عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وثلاثة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، وثلاثة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال يختارهم اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية والاتحاد المصري للغرف السياحية، بالإضافة إلى عضوين من ذوي الخبرة يختارهما وزير القوى العاملة.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار مدبولي بنقل ملكية أسهم كلٍ من شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية والشركة المصرية لتجارة الأدوية من الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.