مؤسسة أبو العينين توزع 150 ألف لحاف فايبر على الأسر الأكثر احتياجا بالجيزة

استقبل أهالي محافظة الجيزة قوافل الخير التابعة لمؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي، لتوزيع ألحفة الشتاء على الأسر المحتاجة وكبار السن والمرضى و الحالات الخاصة والأرامل والمرأة المعيلة والعمالة غير المنتظمة ودور الرعاية والمستشفيات بالبهجة والسعادة وإطلاق الزغاريد،

ووزعت المؤسسة على المستفيدين 150 لحاف فايبر مصنوعة من أفضل الخامات المغلفة بالقطن عالي الجودة، بناءً على توجيهات النائب محمد أبو العينين لتقديم الخدمة للمواطنين في أبهى صورها.

ووجه المستفيدون، الشكر للنائب محمد أبو العينين، مُشيدين بتعدد خدماته على مدار العام، فضلا عن اهتمامه بتلبية متطلباتهم في الحال.

وأشاد الأهالي بحُسن المعاملة من جانب مسؤولي المؤسسة وسهولة الحصول على الخدمة واستلام الألحفة الخاصة بهم عن طريق منظومة تكنولوجية متطورة لتسجيل البيانات وتسليم الألحفة لمستحقيها.