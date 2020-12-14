الأرصاد تحذر: أمطار تضرب القاهرة ابتداء من الغد.. ورياح وأتربة على معظم الأنحاء 'فيديو"

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال اليومين المقبلين.

وقالت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «استمرار الأتربة ونشاط الرياح على معظم أنحاء الجمهورية اليوم وغدا، واستمرار الأمطار على السواحل الشمالية من متوسطة إلى غزيرة، مع امتدادها إلى رشيد وبلطيم وبعض محافظات الوجه البحري»، مشيرة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة غدا الثلاثاء على القاهرة، بينما تكون متوسطة الأربعاء.

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ولفتت إلى أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة 3 درجات غدا، مع استمرار الانخفاض يوم الأربعاء.