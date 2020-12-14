مرصد الأزهر يثمن افتتاح معرض في نيوزيلندا للتعريف بالإسلام

ثمن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، افتتاح معرض للتعريف بالإسلام في نيوزيلندا، أمس الأحد.

وأكد في بيان له، الاثنين، أن تلك الفعالية تأتي ضمن خطة تتَّخذها نيوزيلندا للقضاء على التطرف والإرهاب بعد الحادث الإرهابي المروع الذي شهدته مدينة «كرايستشيرش» العام الماضي، والذي راح ضحيته 51 مسلمًا من الركَّع السجود في أثناء صلاة الجمعة.

وأشار المرصد إلى أن هذا المعرض يعزِّز من قيم الاندماج والتعايش، ويقضي على الصور النمطية المرتبطة بالإسلام والمسلمين والمسجد في عقول كثير من أبناء المجتمع النيوزيلندي.

وافتتح أمس متحف «كانتربي» وسط مدينة «كرايستشيرش» النيوزيلندية، معرضًا تحت اسم: «المسجد: العقيدة والثقافة والمجتمع»؛ لإزالة الغموض الذي يكتنف عقول النيوزيلنديين الجدد حول الإسلام والمسجد، وذلك حسب ما ذكرت هيئة إذاعة نيوزيلندا.

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وصرَّح أنتوني رايت، مدير المتحف، بأن المعرض يبرز دور المسجد بوصفه مركزًا للحياة الدينية الإسلامية، ومكانًا يلتقي فيه الناس ويتشاركون الأخبار ويتعلمون سويًّا ويحتفلون معًا بالمناسبات الدينية والوطنية، موضحًا أن المعرض سيلقي الضوء على مقتنيات إسلامية نادرة، بما في ذلك نسخة مزخرفة من المصحف يعود تاريخ صناعتها إلى عام 1700م، كما سيعرض غطاء الرأس الذي كانت ترتديه رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آرديرن، خلال الفعاليات العامة التي أقيمت عقب حادث المدينة المروِّع في 2019.