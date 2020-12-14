الدكتور صلاح فوزي يتحدث لـ تحيا مصر عن عدم اكتمال تشكيل برلمان 2021رغم إعلان كافة النتائج

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، عضو لجنة إعداد دستور مصر، أنه رغم إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، إلا أن تشكيل برلمان 2021 لم يكتمل بعد، ولم ينتهي ماراثون الانتخابات حتى الآن.

جاء ذلك في حديثه لـ موقع تحيا مصر، مؤكدًا علي أنه تم حسم 467 مقعد من برلمان 2021 حتى الآن من أصل 468 والمنصوص عليها بقانون مجلس النواب، حيث يتبقى مقعد دائرة دير مواس بمحافظة المنيا الذي تم تأجيلها لصدور حكم قضائي بشأن أحقية أحد المترشحين لخوض العملية الانتخابية قبل انطلاقها بساعات وهو ما استدعى تأجيلها لتحقيق التكافؤ بين المترشحين.

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