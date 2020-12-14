قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، عضو لجنة إعداد دستور مصر، أنه رغم إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، إلا أن تشكيل برلمان 2021 لم يكتمل بعد، ولم ينتهي ماراثون الانتخابات حتى الآن.
جاء ذلك في حديثه لـ موقع تحيا مصر، مؤكدًا علي أنه تم حسم 467 مقعد من برلمان 2021 حتى الآن من أصل 468 والمنصوص عليها بقانون مجلس النواب، حيث يتبقى مقعد دائرة دير مواس بمحافظة المنيا الذي تم تأجيلها لصدور حكم قضائي بشأن أحقية أحد المترشحين لخوض العملية الانتخابية قبل انطلاقها بساعات وهو ما استدعى تأجيلها لتحقيق التكافؤ بين المترشحين.
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ولفت أستاذ القانون الدستوري إلى أن كل من محافظة الدقهلية ومحافظة القليوبية شهدت حالتين وفاه من مرشحين فازوا بعضوية المجلس بإعلان النتيجة الرسمية، حيث النائب فوزي فتي، عضو مجلس النواب الحالي وفاز بعضوية برلمان 2021، من خلال القائمة الوطنية، حيث من المرجح أن يتم تأبينه بجلسة البرلمان الختامية للفصل التشريعي الأول مع أن يعلن خلو مقعده دون تصعيد بسبب عدم تحقق شرط الـ6شهور، فيما سيشهد برلمان 2021 تأبين أخر لذات النائب كونه فائز أيضا بالقائمة الوطنية، مع إخطار الهيئة الوطنية بتصعيد الإحتياطي له بعد انطلاق الأعمال، وهي مرحج أن تكون نجلته.
وأكد على أن الحالة الثانية للنائب خالد حجاج، عن حزب الشعب الجمهوري الذي فاز في محافظة القليوبية علي المقعد الفردي، حيث سيتم إخطار البرلمان القادم ومن ثم العمل على تأبينه، ويعقبها يعلن خلو المقعد وإخطار الهيئة الوطنية لإجراء انتخابات تكميلية على هذا المقعد.
واختتم حديثه بالتأكيد على أنه بجانب ذلك يتبقي نسبة الـ5% للتعيين من رئيس الجمهورية وهي نسبة جوازية وفقا للدستور ، حيث يجوز لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% والتي تكون بمعدل 28 نائب، ليكتمل تشكيل مجلس النواب 2021.، مشيرا إلى أن الأربع النقاط التي استعرضها بعد إعلان النتيجة لجولة الإعادة سيتم حسم منها مقعدي الوفاة بعد انطلاقة المجلس ونسبة التعيين بحسب رئيس الجمهورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدكتور صلاح فوزي يتحدث لـ تحيا مصر عن عدم اكتمال تشكيل برلمان 2021رغم إعلان كافة النتائج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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